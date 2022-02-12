Москва, , 10:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произнесенную в 2007 г. Мюнхенскую речь Владимира Путина революционной.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Тогда в 2007 г. эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности», — отметил он.

В 2007 г. невозможно было представить, что к 2022 г. мир скатится к лексике времен «холодной войны», говоря о напряженности, разведении сил, о готовящейся агрессии, добавил он.

«Наверное, то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает правоту президента Путина. Он говорил о разоруженческой проблематике, и, действительно, проблема ракет малой и средней дальности — это то, с чем мы живем сейчас», — заявил Песков.

Мюнхенская речь Путина оказалась широким видением, к чему приведет то положение дел в будущем, добавил он.