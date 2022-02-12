Кемерово, , 10:49 — REGNUM Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах одобрила создание особой экономической зоны «Кузбасс» промышленно-производственного типа. Об этом сообщило региональное правительство.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Создание ОЭЗ «Кузбасс» и продление действия существующих ТОСЭР до 2030 года — продолжение последовательной работы по диверсификации экономики Кузбасса, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Это позволит дать региону новые производства и будет способствовать решению задачи, поставленной перед нами президентом Российской Федерации, о создании 40 тысяч новых рабочих мест».

Он также подчеркнул, что власти рассчитывают и на повышение доходов в областной бюджет от развития этих проектов.