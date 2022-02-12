Эдмонтон, Канада, , 10:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей jill111

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

У победителей голы забросили Коди Сеси (20-я), Зак Хайман (31-я) и финский форврад Ессе Пульюярви (50-я, в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Айлендерс» стал Энтони Бовиллье (36-я, в большинстве).

Российский голкипер гостей Илья Сорокин смог отразить 33 из 26 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 15 февраля встретится на выезде с клубом «Сан-Хосе Шаркс», а «Айлендерс» 13 февраля также в гостях сыграют с командой «Калгари Флэймз».