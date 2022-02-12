Красноярск, , 10:45 — REGNUM Правоохранители задержали ещё одного фигуранта в рамках расследования уголовного дела об убийстве 41-летней жительницы Красноярска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управлению по региону, к преступлению причастны трое мужчин.

Убийство в Красноярском крае ГСУ по Красноярскому краю и Хакасии

Один из них — 29-летний житель Красноярска был задержан непосредственно после совершения преступления. В декабре 2021 года в Воронеже был задержан второй подозреваемый — 20-летний молодой человек, которого этапировали в Красноярский край. Третий фигурант, 34-летний житель Воронежа в настоящее время находится в федеральном розыске.

Напомним, преступление произошло 23 июля 2021 года. Потерпевшая находился в гостях у подруги, после чего уехала в развлекательное заведение, где познакомилась с тремя мужчинами. Они вывезли её на автомобиле на территорию Березовского района, где изнасиловали и убили.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленники выкопали яму и сокрыли в ней тело женщины, присыпав землей. С заявлением о безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы обратились ее родственники», — отметили в управлении.

Тело женщины нашли спустя неделю, 1 августа. Обоим задержанным к настоящему времени предъявлено обвинение в убийстве, они заключены под стражу.

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