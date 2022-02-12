Лос-Анджелес, США, , 10:31 — REGNUM К проекту фильма «Барби», главную роль в котором исполнит Марго Робби, может присоединиться звезда кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Об этом 12 февраля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Куклы Барби

Инсайдеры сообщили, что сейчас актёр ведёт соответствующие переговоры. Если они пройдут успешно, на съёмочной площадке он составит компанию Марго Робби, а также Райану Гослингу и Америке Феррера. Пока нет точной информации о том, какая роль может достаться Лю, но известно, что это будет не Кен.

Напомним, должность режиссёра проекта заняла Грета Гервиг («Леди Берд», «Маленькие женщины»), она напишет сценарий к картине вместе с Ноем Баумбахом, с которым вместе работала над картинами «Милая Фрэнсис» и «Брачная история». Первоначально роль Барби досталась Эми Шумер, впоследствии она перешла к Энн Хэтэуэй, а в 2018 году — к Марго Робби.

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