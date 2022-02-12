Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки задержан следователь отдела полиции № 6 (Первомайский район). В обмен на 2 млн рублей он пообещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

«Примечательно, что за день до обысков он написал рапорт по собственному желанию. <…> Коллеги подозреваемого, сотрудники ОП № 6, очень негативно о нём отзываются», — цитирует портал 1rnd.ru анонимного собеседника.

По месту жительства и в кабинете следователя прошли обыски.