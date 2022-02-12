Москва, , 10:23 — REGNUM Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла на 89 году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Зинаида Кириенко и Анатолий Решетников Цитата из к/ф «Вдали от Родины». Реж. Алексей Швачко. 1960. СССР

Ранее Кириенко была госпитализирована с COVID-19. Место и дата прощания с актрисой будут объявлены позже.

Зинаида Кириенко играла на сценах нескольких московских театров. Самыми известными работами в кино стали роли в фильмах «Судьба человека», «Поэма о море», «Тихий Дон». Всего снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.

В 1977 году удостоена звания народной артистки РСФСР.