Элиста, , 10:21 — REGNUM Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой в Элисте получил партию вакцины от COVID-19, предназначенную для детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в лечебном учреждении.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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«Мы получили первую партию вакцины «Гам-Ковид-ВАК-М», которая известна под названием «Спутник М». <…> Вакцину можно получить в детской поликлинике в кабинете 208 с 9:00 до 15:00», — уточнили в больнице.

На прививку можно записать заранее или «прийти по живой очереди».

ИА REGNUM напоминает, что старт прививочной кампании от COVID-19 среди детей в Калмыкии пообещали начать после получения первой партии антиковидной вакцины. Участие в вакцинации смогут принять подростки в возрасте 12−17 лет.

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