Москва, 12 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) получил патент на «умную» парашютную систему, предназначенную для автоматического десантирования грузов с высоты до 8000 метров. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Новая система состоит из десантной платформы и парашюта с куполом типа «крыло». Цифровое оборудование позволяет десантировать грузы в полностью автоматическом режиме.

Наведение осуществляется по координатам навигационных систем ГЛОНАСС или GPS с помощью канала связи с наземной аппаратурой. Эта система позволяет обеспечить точность приземления груза до 100 метров при десантировании с высоты до 8000 метров при стандартных метеоусловиях.

Система позволит сбрасывать грузы весом до 250 кг. С помощью специальной грузовой обвязки, на которую также получен соответствующий патент, полезная нагрузка может быть увеличена до 500 кг.

В настоящее время система проходит лётно-конструкторские испытания. До конца 2022 года первый опытный образец «умной» парашютной системы будет передан в Государственный лётно-испытательный центр Минобороны РФ.