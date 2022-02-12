Москва, , 10:18 — REGNUM В 2022 году для пенсионеров в РФ предусмотрен ряд льгот, которые освобождают их от уплаты некоторых пошлин и платежей, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пенсионеры Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, пенсионерам больше не нужно платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем. Пенсионеры освобождаются и от оплаты за обслуживание банковской карты системы МИР при условии, что на эту карту идут все пенсионные выплаты.

Также пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога (если площадь земельного участка не превышает 6 соток) и налога на имущество. Все льготы на оплату услуг ЖКХ сохраняются.

В большом количестве российских регионов пенсионерам не нужно платить за проезд в общественном транспорте.