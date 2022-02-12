Москва, 12 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В 2022 году для пенсионеров в РФ предусмотрен ряд льгот, которые освобождают их от уплаты некоторых пошлин и платежей, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

По его словам, пенсионерам больше не нужно платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем. Пенсионеры освобождаются и от оплаты за обслуживание банковской карты системы МИР при условии, что на эту карту идут все пенсионные выплаты.

Также пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога (если площадь земельного участка не превышает 6 соток) и налога на имущество. Все льготы на оплату услуг ЖКХ сохраняются.

В большом количестве российских регионов пенсионерам не нужно платить за проезд в общественном транспорте.