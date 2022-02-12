Элиста, , 10:17 — REGNUM В Калмыкии новосёлами стали восемь жителей — дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ключи от новых квартир получили восемь новоселов. До конца года мы планируем обеспечить новыми квартирами ещё 16 детей-сирот», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии отмечены случаи, когда дети-сироты вынуждены обращаться в прокуратуру, так как годами ждут положенного жилья.

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