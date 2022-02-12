Элиста, 12 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Калмыкии новосёлами стали восемь жителей — дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«Ключи от новых квартир получили восемь новоселов. До конца года мы планируем обеспечить новыми квартирами ещё 16 детей-сирот», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии отмечены случаи, когда дети-сироты вынуждены обращаться в прокуратуру, так как годами ждут положенного жилья.