Новосибирск, 12 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области появится отделение киберспорта. Оно будет открыто на базе Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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«В рамках российского киберспорта — это один из первых примеров подобного сотрудничества национальной федерации с региональными спортивными структурами», — уточнили в областной администрации.

Открыть отделения компьютерного спорта планируется в начале марта. Здесь будут проходить тренировки основного состава, а также подготовка резерва сборной команды региона.