Пекин, , 10:15 — REGNUM Российская женская сборная по керлингу уступила команде Южной Кореи в третьем матче на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спортсменки из России проиграли южнокорейским керлингисткам со счетом 5:9.

В составе сборной России выступали Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная). В следующем матче российская команда встретится со сборной Японии.

Отметим, лучшие четыре команды на групповом этапе выйдут в полуфинал турнира Олимпиады.