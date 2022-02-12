Белокалитвинский район, Ростовская область, 12 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области взяли на контроль дело о загрязнении реки Северский Донец. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

О загрязнении реки в Белокалитвинском районе сообщили местные жители. По их словам, в Северский Донец сливают опасные химические отходы. Инспекторы выявили на месте происшествия следы разлива, засыпанные песком. Проводится административное расследование.

В административную инспекцию Ростовской области направлено письмо для принятия мер в части несоблюдения правил благоустройства муниципального образования.

ИА REGNUM напоминает, что реку Северский Донец губернатор Ростовской области Василий Голубев, отвечая на вопрос журналистов о любимых местах отдыха на Дону, назвал одной из самых красивых в России и на Украине. При этом реке необходимо уделить самое пристальное внимание, считает глава региона.