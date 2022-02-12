Москва, 12 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Телефонные мошенники стали чаще использовать схему кражи денег у жителей РФ, прося перевести средства на «специальный» (либо «защищенный») счет ЦБ РФ, сообщили в пресс-службе Банка России.

Телефонный мошенник

«В действительности такого счета нет, а Банк РФ не работает с физлицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», — отмечается в сообщении.

Правонарушители обычно звонят с сообщением о том, что неизвестные пытаются похитить деньги со счета гражданина и для сохранности их нужно перевести на «специальный» счет. Иногда, чтобы войти в доверие, звонящие могут напомнить о правилах безопасности.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров посоветовал прервать разговор с неизвестными, если его тема сводится к деньгам.

«Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов… Они не просят перевести деньги якобы на «защищенный счет в ЦБ» или куда-либо еще», — отметил он.