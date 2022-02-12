Новосибирск, 12 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в январе 2022 года составила 5475,94 рубля. По сравнению с декабрём 2021 года она увеличилась на 2,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Http://hartiya.com/ Продуктовый набор

Уточняется, что всоставе набора 27% приходится на хлеб, крупы и макаронные изделия; 20,2% — на молочные продукты; 19,4% — на плоды и овощи, 16,8% — намясо и мясопродукты.

По данным регионального органа статистики, в Сибири самая высокая стоимостьминимального набора продуктов питания по итогам января — в Красноярском крае (6129,69 рубля), самая низкая — в Омской области (4955,96 рубля).