Лос-Анджелес, США, , 10:02 — REGNUM Роберт Патрик, который исполнил одну из ролей в сериале студии DC «Миротворец», рассказывая об опыте работы с Джеймсом Ганном, сравнил его с Джеймсом Кэмероном. Об этом 12 февраля сообщает портал Screen Rant.

Роберт Патрик в роли жидкого T-1000 Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США

«Я знал, что Джеймс Кэмерон был гениальным человеком, — сказал Патрик, вспоминая о съёмках фильма «Терминатор 2». Актёр добавил, что Джеймса Ганна он также считает гениальным. «Я думаю, что они в том же классе, что и Илоны Маски мира в своих перспективных областях», — заявил актёр, при этом назвав Ганна и Кэмерона «художниками-новаторами».

Напомним, Роберт Патрик исполнил роль робота T-1000 в фильме «Терминатор 2». Премьера сериала «Миротворец», являющегося спин-оффом картины Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет», состоялась на сайте онлайн-кинотеатра HBO Max 13 января 2022 года.

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