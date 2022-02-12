Новосибирск, 12 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году населениюбыло оказано платных услуг на 184,3 млрд рублей — на 13,9% больше, чем в 2020 году. Такие предварительные данные приводит Новосибирскстат.

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Уточняется, что по объёму платных услуг регион занимает 14 место в России и второе - в Сибирскомфедеральном округе.

В среднем каждый новосибирец за год на оплату услуг потратил 66 223 рубля (87,4% ко среднероссийскому уровню): на оплату коммунальных услуг - 13 573 рубля (86,2%), медицинских — 8590 рублей (136,3%), транспортных —8119 рублей (60,1%) и жилищных услуг - 6278 рублей (112%).