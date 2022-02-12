Детройт, США, 12 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 119:141.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл, оформивший во встрече дабл-дабл с 31 очком и 12 результативными передачами.

В составе «Пистонз» наиболее результативным легкий форвард Саддик Бей, который набрал за игру 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт» 13 февраля дома сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз», а «Детройт» 15 февраля на выезде встретится с командой «Вашингтон Уизардс».