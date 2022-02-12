Турочакский район, Алтай, , 10:00 — REGNUM В Республике Алтай директору Турочакского лесничества предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, мужчина по ходатайству следователя заключён под стражу.

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По данным ведомства, обвиняемый в ноябре-декабре 2021 года заключил договор с одним лесозаготовителей ряд договоров купли-продажи леса. В соглашении он незаконно указал о возможности заготовить на участках новогодние ели.

«За совершение подобных незаконных действий директор лесничества потребовал от лесозаготовителя передать ему денежное вознаграждение в размере 10% от всей суммы выручки, полученной от реализации елей», — отметили в управлении.

При этом директор выписывал квитанции на отпуск елей, чтобы создать видимость законности перевозки деревьев. За свои действия он получил вознаграждение в размере 180 тыс. рублей.

Лесозаготовителю предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу. Однако с учётом его полного признания вины, активному способствованию раскрытию преступлений, а также наличию шести детей, в том числе трёх несовершеннолетних, суд отправил его под домашний арест.

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