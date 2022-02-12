Барнаул, , 09:59 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 12 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 17 147 зараженных коронавирусом ребенка (+1263 за сутки).

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Число тестирований на коронавирус вновь понизилось до 17 872 (на 2111 меньше, чем сутками ранее). Впервые выявлен 4671 новый носитель (+61).

По состоянию на 12 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2541 человек (+36). Кроме этого, 234 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+7 за сутки), следует из сообщения оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 27 811 (+164 за сутки) и 133 523 (рекордные +4282 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 383 (-9 за сутки). Из них 149 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9077 человек, причём 220 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 172 918 человек. Выздоровели 120 460 пациентов (+1701 за сутки).

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