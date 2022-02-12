Симферополь, 12 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Государственная воля руководства РФ позволила избежать прихода «бандеровской власти» в Крым в 2014 г. и присоединить эту территориию к РФ, пишет Сергей Кургинян — философ, политолог, лидер движения «Суть времени» — в статье «Холодная война 2.0» в газете «Суть времени».

Григорий Лычагин ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Он указал, что, после того, как на Украине был свержен Янукович, и мятежники вознамерились установить в качестве госидеологии идеи Бандеры, в Крыму началась антибандеровская (прорусская) гражданская мобилизация.

«Но не она в Крыму решила проблему. Ее решила государственная воля российского руководства и та очевидная талантливость, которая позволила решить проблему бескровно», — пишет он.

16 марта 2014 г. в Крыму и Севастополе прошел общенародный референдум, по итогам которого был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов Федерации.