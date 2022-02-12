Москва, , 09:56 — REGNUM Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла на 89-ом году жизни. Об этом сообщили ТАСС 12 февраля в Союзе кинематографистов России.

Зинаида Кириенко и Анатолий Решетников Цитата из к/ф «Вдали от Родины». Реж. Алексей Швачко. 1960. СССР

Ранее Зинаида Кириенко была госпитализирована с COVID-19. Место и дата прощания с актрисой будут объявлены позже.

Зинаида Кириенко окончила ВГИК в 1958 году, после чего играла на сценах нескольких московских театров. С 1961 года поступила на службу в Театр-студию киноактёра, где проработала более 30 лет.

Самыми известными работами Кириенко в кино стали роли в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон» и других. Всего актриса снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Также Кириенко известна в качестве певицы, она сотрудничала с композитором Евгением Бедненко и поэтом Анатолием Поперечным.

В 1977 году Зинаида Кириенко удостоена звания народной артистки РСФСР. В 1979 году стала лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.