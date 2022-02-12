Новосибирск, , 09:55 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 февраля, за сутки зарегистрировано 8324 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ponchikov.net

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Отметим, что по данным на 11 февраля, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 9188 обращений.

При этом в регионе выявлено уже 138 393 случая заражения коронавирусом (+5122 за сутки), 79 927 человек выздоровели (+487 за сутки), умерли 4772 пациента (+11 за сутки).

В Новосибирской области сделан 3 808 401 тест на коронавирус.

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