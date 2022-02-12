Элиста, , 09:52 — REGNUM В Калмыкии в связи со снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом частично откроют школы, закрытые ранее на карантин. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Школьники

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«Мы приняли решение поэтапно возвращать очный формат обучения в школах. Так, с понедельника [14 февраля] снова начнут учиться в кабинетах ребята с 1-го по 4-й классы», — уточнил глава Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии с 25 января закрылись на карантин все школы и детские сады. Дошкольные учреждения возобновили работу с 7 февраля. Затем было принято решение о поэтапном возвращении к очной форме обучения школ.

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