Кызыл, , 09:52 — REGNUM В Туве подтверждено ещё четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года жертвами COVID-19 в регионе стали 13 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 9969. За сутки выявлено 403 новых носителя.

«Из 403 заболевших мужчин — 142, женщин — 261. По возрасту: детей до 17 лет — 56, от 18−49 лет — 193, 50−64 лет — 96, старше 65 лет — 58. Работников образования — 19, здравоохранения — 41», — отметили в минздраве.

По данным на 12 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 909 пациентов, в том числе 91 ребёнок и 51 беременная женщина. Состояние 138 больных оценивается как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 56,5%.