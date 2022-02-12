Москва, 12 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Облачная погода, кратковременный снег и до — 2 градусов мороза ожидается в столице России 12 февраля. О этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед у БДТ

Местами в Москве пройдет небольшой кратковременный снег. На дорогах и тротуарах города будет гололедица. Днём — от 0 до — 2 градусов, по области — от — 4 до +1 градус.

Ветер будет дуть северо-западный, 4−9 м/с.

Атмосферное давление — 749 мм рт. ст. — немного выше нормы.