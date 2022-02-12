Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Выходные дни в Ростове-на-Дону сопроводит сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Согласно прогнозу синоптиков, 12 и 13 февраля в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. В связи с непогодой спасатели просят горожан соблюдать осторожность. В частности, обходить деревья, рекламные щиты и другие конструкции.

Непогода также может спровоцировать серьезные перепады напряжения в электросети.