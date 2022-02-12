Вашингтон, 12 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Поклонники кинокомикса «Бэтмен навсегда» режиссёра Джоэла Шумахера проведут 12 февраля массовую акцию в Twitter, таким образом они попытаются привлечь к себе внимание со стороны кинокомпании Warner Bros. и онлайн-кинотеатра HBO Max. Об этом 12 февраля сообщает портал Comicbook.

Бэтмен

Фанаты хотят добиться выпуска режиссёрской версии картины, о существовании которой режиссёр Кевин Смит сообщил вскоре после смерти Шумахера в июне 2020 года. О том, что этот вариант кинокомикса был практически закончен сообщили многие люди, близкие к индустрии.

«Я посмотрел его недавно, самый первый, который назывался Preview Cut One», — заявил в июне 2021 года сценарист картины Акива Голдсман. Он добавил, что эта версия картины представляет собой более длинное и мрачное «психологическое исследование».

Напомним, премьера кинокомикса «Бэтмен навсегда» состоялась 16 июня 1995 года. Роль Бэтмена в нём исполнил Вэл Килмер, в проекте также участвовали Томми Ли Джонс,Джим Керри,Николь Кидман, Дрю Бэрримор, Крис О’Доннелл и другие известные актёры.