Саратов, , 09:47 — REGNUM Жительница Энгельса (Саратовская область) задержана по подозрению в покушении на 5-летнего сына, который госпитализирован со множественными ранениями. Об этом 12 февраля сообщило управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в ночь на 12 февраля из квартиры дома по ул. Полтавская в больницу доставлен 5-летний мальчик с множественными ранениями на теле.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

В следственный отдел доставлена 29-летняя мать ребенка. Она задержана в порядке ст. 91−92 УПК РФ, проводятся следственные действия.