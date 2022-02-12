Муромцевский район, Омская область, 12 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Омской области задержан 60-летний местный житель по подозрению в умышленном убийстве человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Омской области Убийство в Омской области

По данным следствия, вечером 10 февраля подозреваемый в Муромцевском районе поссорился с 31-летней сожительницей своего сына во время совместного употребления алкоголя. В ходе ссоры мужчина ударил потерпевшую несколько раз ножом, от которых та скончалась при доставлении в больницу.

«Ранее подозреваемый был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека и угрозу убийством», — отметили в управлении.

В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.