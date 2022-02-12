В Калмыкии за превышение полномочий будут судить сотрудника колонии
Элиста, 12 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №2. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении СКР.
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Забор исправительной колонии
Следователи полагают, что утром 30 октября 2021 года обвиняемый передал заключённому мобильный телефон, получив за это денежное вознаграждение. В ходе осмотра места происшествия средство связи было изъято. В содеянном злоумышленник сознался.
Материалы уголовного дела преданы в суд.