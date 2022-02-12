Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM Прокуратура Ростовской области проводит проверку в связи с появившейся в ряде интернет-изданий информации о том, что директор хуторской школы могла намеренно скрыть факты избиения детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

Якобы детей избивала приятельница руководителя образовательного учреждения.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) родителей несовершеннолетних, а также должностных лиц органов системы профилактики», — уточнили в ведомстве.

Речь идёт о директоре школы из Зайцевки (хутор в Красносулинском районе. — прим. ИА REGNUM), которая якобы более трёх лет замалчивала систематические избиения детей. Мать детей страдает алкоголизмом, и женщина пыталась ей помочь. По информации телеграм-канала Don Mash, старшая дочь даже хотела попасть в детский дом.