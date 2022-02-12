Аддис-Абеба, , 09:52 — REGNUM Лидеры крупной оппозиционной партии в Эфиопии «Фронт освобождения Оромо» (OLF), отбывающие тюремный срок, объявили о голодовке в знак протеста против «неудовлетворительных условий содержания» в тюрьме. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Члены исполнительного комитета «Фронта освобождения Оромо» Микаэль Боран и Кенаса Аяна, а также пресс-секретарь партии Батэ Ургесса заявили, что отказываются от пищи из-за «ужасного обращения с ними» и ненадлежащих условий проживания. Также утверждается, что некоторые из них были лишены средств для удовлетворения «базовых гуманитарных потребностей».

В официальном заявлении партии говорится, что здоровье оппозиционеров ухудшается с каждым днем, и члены семей партийных руководителей не имеют возможности их навестить.

Власти Эфиопии никак не отреагировали на сообщение.

Большинство высокопоставленных руководителей OLF уже более двух лет находятся в заключении по обвинению в подстрекательстве к насилию и терроризму. Часть из них находится за решеткой, несмотря на постановление суда об их освобождении.