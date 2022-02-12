Кемерово, , 09:41 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 февраля, медицинскую помощь получают 23 308 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 21 532 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки был выявлен 2301 случай заражения коронавирусом. За это же время девять пациентов скончались, 516 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 115 477 случаев заражения коронавирусом, 90 163 человека выздоровели, 2006 пациентов скончались.