Лондон, , 09:39 — REGNUM Британский журнал The Spectatorвыпустил статью под названием «Почему Путин побеждает». Автор этого материала рассуждает о том, как Россия «подсвечивает» слабости Запада.

Путин

По мнению автора статьи, президент России Владимир Путин изобличил Запад. как некое теоретическое построение, очень далекое от современных реалий и фактически пережиток истории.

«Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этогоРоссияобладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами», — сказано в статье.

Те страны, которые причисляются к коллективному Западу, сейчас спорят между собой относительно украинского кризиса и это ослабляет их, как единый блок. Многие из западных стран до сих пор просто не могут выбрать четкую линию взаимодействия с Москвой, что явно играет на руку российской стороне.

Успех президента России Владимира Путина заключается в том, что он демонстрирует неспособность Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций против России.

«Никогда преждеНАТОне выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий», — пишет автор статьи.

В нынешнем кризисе главными силами России остаются её армия и дипломатические навыки самого российского лидера. Западные страны просто не могут игнорировать их наличие у России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ идет раздувание истерики по поводу того, что Россия якобы может напасть на Украину. И хотя российская сторона не раз подчеркивала, что подобных планов у нее, антироссийская кампания в западных СМИ не стихает. При этом военный блок НАТО наращивает свои силы у западных российских границ.