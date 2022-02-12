Элиста, 12 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Прокуратура Калмыкии организовала проверку после смертельного ДТП на трассе Р-22 «Каспий». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

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«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. На место ДТП выезжал прокурор Кетченеровского района республики Виктор Абушинов. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

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ИА REGNUM сообщало, что в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Кетченеровском районе погибли четыре человека, ещё один участник ДТП госпитализирован. Все погибшие — жители Калмыкии. За рулём «КамАЗа» находился житель Дагестана. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.