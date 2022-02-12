Томск, 12 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Томская область заняла первое место среди регионов Сибирского федерального округа по урожайности овощей открытого грунта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Грядки

Всего в минувшем сезоне томские аграрии вырастили в открытом грунте 52 тыс. тонн овощей. Таким образом, урожайность в среднем достигла 307,9 центнера с га (средняя урожайность в Сибири — 264,2 центнера с га).

По урожайности зерновых и зернобобовых регион занял третье место в СФО с показателем 24,4 центнера с га, хотя на отдельных полях урожайность достигала 70 центнеров и более. Всего было собрано около 403,5 тыс. тонн зерновых в весе после доработки.

«Томская область будет наращивать производство зерновых. В нашем регионе есть всё, чтобы выращивать 550−600 тыс. тонн зерна. Эту цель мы ставим на ближайшие 3−4 года», — отметил замгубернатора Андрей Кнорр.