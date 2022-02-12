Сухум, 12 февраля 2022, 09:35 — REGNUM На полигоне Цабал, расположенном в горном районе Абхазии, стартовали плановые учения с боевыми стрельбами, в которых задействовано 1,5 тыс. военнослужащих дислоцированной в регионе базы Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил России. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
Во время марша на полигон в составе механизированной колонны мотострелковые подразделения успешно отразили нападения диверсионных групп условного противника.
Отмечается, что в ходе двусторонних тактических учений проверяется готовность мотострелковых подразделений округа к выполнению различных боевых задач и повышается их боевая слаженность при ведении оборонительных действий. Командный состав также учится принимать нестандартные решения, учитывающие современный боевой опыт.
В горных манёврах задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», разведывательные машины «Дозор» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Как сообщало ИА REGNUM, в десяти субъектах Юга России, Северного Кавказа, а также в Абхазии и Южной Осетии начались тактические военные учения.
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