Стокгольм, , 09:33 — REGNUM Позиция Швеции по возможности вступления в НАТО остается неизменной даже на фоне ситуации вокруг Украины, заявила статс-секретарь главы шведского правительства Карин Валленстен, передает Politico.

Стокгольм. Швеция

«Наша политика в области безопасности неизменна — мы хотим быть … сильным партнером НАТО, но не планируем присоединяться», — заявила она.

Она отметила, что в ситуации роста напряженности необходимо сохранять «стабильность и предсказуемость».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях альянса усилить сотрудничество со Швецией и Финляндией, но окончательное решение Стокгольм и Хельсинки должны принимать самостоятельно.

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