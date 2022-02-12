Амстердам, 12 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублев уверенно обыграл Мартона Фучовича из Венгрии в четвертьфинальном матче теннисного турнира в Роттердаме. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ausopen.com Андрей Рублев

Спортсмен из России обыграл венгра в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 15 минут. За это время Рублев, являющийся седьмой ракеткой мира, подал навылет два раза, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать два из четырех возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 38-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), также подал навылет два раза и три раза ошибся при подаче.

Отметим, в полуфинале теннисного турнира в Роттердаме Андрей Рублев сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.