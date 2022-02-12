Красноярск, , 09:25 — REGNUM В Красноярском крае вынесены приговоры бывшему начальнику районного отдела полиции и его знакомому. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, их обвиняли в совершении коррупционных преступлений.

В суде Prokuror-kaluga.ru

По данным следствия, в феврале 2021 года к правоохранителю обратился его знакомый с просьбой помочь его приятелю, против которого возбудили уголовное дело. Тот просил переквалифицировать его статью на менее тяжкую. Начальник полиции согласился, зная, что это не входит в его полномочия.

«Посредник получил от заинтересованного лица 1 миллион рублей, после чего 12 марта 2021 года передал 600 тысяч начальнику отдела полиции, а 400 тысяч оставил себе. В момент передачи денежных средств полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю», — отметили в управлении.

В результате оба подсудимых признаны виновными. Экс-полицейский приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. рублей. Посредник получил 5 лет лишения свободы условно и штраф в 1,8 млн рублей.