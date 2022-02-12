Москва, 12 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ — прокомментировала высказывания помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о планах «вторжения» РФ на Украину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом США для решения собственных проблем.

«Каток военно-политической машины (США — прим.) готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — написала дипломат в Telegram-канале.

«Истерика Белого дома (США — прим.) показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой», — добавила Захарова, официальный представитель МИД РФ.