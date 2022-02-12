12 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении телеканала «НАШ».

Оксана Переможенко, , 09:51 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 11 февраля ввел санкции в отношении телеканала «НАШ», сообщает «112 Украина».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил журналистам глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Журналистка телеканала спросила: будет ли правомочность такого решения подтверждена документами?

«Насколько я знаю, ваша материнская структура находится на Кипре. Вы частично киприоты. Санкции вводятся на основании представления СБУ, которое было направлено в СНБО. Наш, ваш… Тут не имеет значения», — ответил ей глава СНБО Украины.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

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Новость обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие критически отреагировали на решение украинских властей.

«Знаете, чем дальше, тем больше понимаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер пресечения этих времён… Они давно уже показали во всей своей ужасающей красе своё отношение и к людям, и к законам. Политики уже давно утратили свой человеческий облик, просто мрази, сеющие мрак в этом мире. Они давно уже потеряли страх и уважение к людям, и плевать они хотели на ваши протесты и митинги с высокой колокольни… Печально, но факт», — написала Natalia B.

«Стыдно за страну. Ветеринар (по профессии глава СНБО Украины Алексей Данилов — ветеринар. — О. П.) решает за всех…» — пишет Сергей Х.

«Зашибись! Вот она, демократия, о которой трубят на каждом углу», — отметил Сергей М.

«Западный мир и европейские ценности во всей красе», — отреагировала Нина Николаевна Е.

«Закрыть интернет, повесить на столбы громкоговорители — и по ним передавать марши и часовые речи Данилова!» — с сарказмом добавил Igan K.

«Очередная петля украинской свободы!» — написал Владислав С.

«Ну что? Кто был никем, тот станет всем! Воровитое никто теперь решает судьбы тысяч! Если и это проглотим — нам всем… Правильно догадались», — добавила Ирина Б.

«Вот она, свобода, которую мы заслужили. Европа, демократия…» — пишет «Миру Мир».

«Просто по указке Запада зачищают информационное пространство под одно мнение», — отметил Александр Д.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь вообще можно не включать телевизор», — прокомментировала новость Надежда А.

«Все должны смотреть, что прикажут господа. Потому, что нерабы», — с сарказмом отреагировала Svetlana F.

«Свободная страна, чё», — смеется Hanry Mad.

«Страна должна смотреть лишь видосики клоуна…» — шутит один из участников обсуждения.

«Прощай, свобода слова, здравствуй, тоталитарный режим! Домайданились…» — подытожила Svetlana D.

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