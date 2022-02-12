Пекин, 12 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Модифицированная версия ракеты-носителя «Чанчжэн-8» готова к миссии по запуску на околоземную орбиту 22 спутников. Об этом пишет газета China Daily.

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

Конструктор модифицированной ракеты Чэнь Сяофей из Китайского исследовательского института ракетной техники заявил, что первый запуск должен состояться в ближайшие недели. Единовременный вывод на орбиту 22 спутников позволит побить предыдущий рекорд Китая.

Прежний рекорд по числу спутников, выведенных на орбиту одним китайским носителем, установлен в сентябре 2015 года. Тогда ракета-носитель «Чанчжэн-6» доставила на околоземную орбиту 20 спутников.

Мировой рекорд числа запущенный одной ракетой спутников принадлежит американской компании SpaceX. В январе 2021 года ракета-носитель SpaceX Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 143 малых спутника.