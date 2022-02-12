Порто-Ново, 12 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Французские прокуроры объявили о начале расследовании террористической деятельности в связи с недавним нападением, совершенным боевиками на смотрителей парков на севере Бенина. В результате инцидента погибло девять человек, одним из которых оказался гражданином Франции. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Ранее в тот же день Франция осудила нападение, произошедшее в национальном парке «Дубль-В», управление которым совместно осуществляется Бенином, Буркина-Фасо и Нигером.

«Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по обвинению в убийстве в связи с деятельностью после того, как поступило сообщение о смерти 50-летнего гражданина Франции в результате теракта в парке «Дубль-В», расположенном на севере Бенина», — говорится в заявлении прокуратуры.

Как сообщается, на этой неделе боевики организовали засаду, застрелив рейнджеров парка, одного солдата. Еще десять человек получили ранения. Это самое кровопролитное нападение, совершенное боевиками в Бенине, куда группировки, связанные с группировками «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проникли из Буркина-Фасо и Нигера. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Вооруженные силы Бенина сообщили об увеличении своего присутствия в этом районе.

Известно, что французский гражданин находился на территории Бенина с целью обучения смотрителей парков и сопровождения их во время патрулирования.