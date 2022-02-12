Абакан, , 09:17 — REGNUM В Хакасии смягчили ограничения, касающиеся проведения культурных и спортивных мероприятий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято в связи с тенденцией к стабилизации эпидобстановки.

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Согласно изменениям, официальные спортивные мероприятия можно проводить без привлечения зрителей.

«Разрешена организация мероприятий, проводимых на базе библиотек и музеев, деятельности учреждений культуры и искусства при условии наполняемости залов не более 50%», — добавили в правительстве.

При этом глава региона Валентин Коновалов призвал главврачей больниц обратить особое внимание на заболевших COVID-19 младенцев до одного года и пожилых граждан старше 65 лет, которые чаще подвержены тяжёлому течению болезни.