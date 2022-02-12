Индианаполис, США, , 09:17 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» обыграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась в пользу гостей со счетом 113:120.

При этом самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пэйсерс» Тайрис Халибёртон, набравший во встрече 23 очка.

В составе «Кавальерс» наиболее результативным оказался центровой Джарретт Аллен, который оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 14 подборами. Его одноклубник — защитник Карис ЛеВерт — принес «Индиане» еще 22 очка.

Отметим, в следующем матче «Кливленд» 13 февраля на выезде сыграет с клубом «Филадельфия Сиксерс», а «Индиана» в этот же день дома встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».